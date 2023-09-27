الاحتلال يهدد بتصعيد العمليات ضد غزة مع استمرار الاضطرابات عند الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتصعيد العمليات ضد قطاع غزة ، مع استمرار الاضطرابات عند حدود غزة جنوب إسرائيل.

وقال جالانت، في مراسم ذكرى مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر" لانريد تصعيدا في القتال ولا نبحث عن قتال ولكن إذا وصلنا إلى المرحلة التي نحتاج فيها للتحرك، فلتكن عملية درع وسهم بمثابة تذكير لكل المجموعات الإرهابية بقدرات جهاز الأمن الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني .

كانت عملية درع وسهم قد استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة واستمرت خمسة أيام في شهر مايو وأسفرت عن استشهاد عدد من قادة الحركة .

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول فلسطيني إن وساطة تقودها الأمم المتحدة ودولة قطر لإعادة الهدوء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل "لم تحرز أي تقدم" حتى الآن.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.