خلال ساعات.. إعلان نتيجة تقليل اغتراب وتحويلات الشهادات الأجنبية والثانوية الفنية والنيل وستيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أنهى مكتب التنسيق استقبال رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب 4 شهادات هي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب مدارس النيل وطلاب مدارس المتفوقين ستيم وطلاب الثانوية الفنية 3 و5 سنوات، مساء اليوم الأربعاء.

وبدأ معمل مكتب التنسيق المركزي تحليل رغبات وطلبات تحويلات الطلاب في ضوء قواعد المجلس الأعلى للجامعات المعمول بها للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ومن المقرر إعلان نتيجة الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال ساعات.

في سياق متصل، يتيح مكتب التنسيق الحكومي تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة من الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة لطلاب مراحل التنسيق الثلاثة الأولى والثانية والثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٣.

وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن التقديم فقط للطلاب الذين لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب مرحلتي التنسيق الأولى والثانية وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول والثاني بالثانوية العامة وهذا هو الشرط الوحيد للتقديم في المرحلة الحالية.

للاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب وتحويلات الشهادات الأجنبية والثانوية الفنية والنيل وستيم عبر الرابط التالي: هنا