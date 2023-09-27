مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في قرية بدوية بإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في إطلاق نار بقرية بدوية شمالي إسرائيل، وفقا لما ذكره الإسعاف الإسرائيلي.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، اليوم الأربعاء، إن سيدتين وثلاثة رجال لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم في مكان الحادث.

ونقل رجال الإسعاف رجل آخر إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المحققين يفترضون وجود دوافع جنائية للحادثة التي وقعت في قرية بسمة طبعون. ووفقا للتقارير كان جميع القتلى من أفراد عائلة عربية واحدة.

وقبل ساعات فقط من الحادث، قتل رجل بالرصاص على طريق سريع بالقرب من مدينة حيفا الإسرائيلية في حادث إجرامي، وفقا الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من الملثمين بإطلاق عدة أعيرة نارية على إحدى المركبات.

وتواجه الشرطة الإسرائيلية برئاسة الوزير اليميني المتطرف إيتامار بن جفير اتهامات بعدم التصرف بشكل حاسم بما فيه الكفاية ضد موجة العنف.

وتشكل الأقلية العربية في إسرائيل نحو 20% من عدد السكان البالغ نحو عشرة ملايين نسمة.