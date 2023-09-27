أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان الى أن "طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار بيروت الدولي، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".
واوضح البيان بان "المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، أشارت إلى "وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة". ولفت الى انه "بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية لجنة خبراء وفق الانظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني عن طائرة لشركة DHL فيها كسور: حمية شكل لجنة خبراء باشرت بالتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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