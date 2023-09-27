الجيش: خروق بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 26 /9 /2023 اعتبارا من الساعة 21.50 ولغاية الساعة 22.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 متراً. وبتاريخ 27 /9 /2023 اعتباراً من الساعة 8.20 ولغاية الساعة 9.25، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 481 متراً".
ولفتت الى انه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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