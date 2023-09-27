"لوموند": القوات الأوكرانية مستاءة من سوء تدريبات "الناتو" باستخدام "اليوتيوب"

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "العسكريين في القوات الأوكرانية يشعرون بخيبة أمل إزاء ضعف التدريب الذي يقدمه مدربو حلف "الناتو"، مشيرة إلى أنه "كان على مدربي "الناتو" في بعض الأحيان العثور على المعلومات الضرورية بأنفسهم في مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب".

ولفتت إلى أن "الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل أيضا لأن برنامج الاستطلاع الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة ليس مدرجا في برنامج تدريب "الناتو".

وأكد أحد نواب قائد الجيش الأوكراني، أن "المدربين الغربيين أثبتوا عدم كفاءتهم. حيث أنهم في بعض الأحيان لم يفهموا ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في المواقف غير التقليدية".

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في وقت سابق أن المزاج العام في أوكرانيا يزداد سوءا بسبب الخسائر الكبيرة في "الهجوم المضاد" واحتمالات حرب طويلة الأمد.