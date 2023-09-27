شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نصف سكان ناغورنو كراباخ إلى أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غوريس - (أ ف ب)

تواصل أرمينيا، الأربعاء، استقبال عشرات آلاف اللاجئين من ناغورنو كراباخ، إذ فرّ نحو نصف سكان هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز ذات الأغلبية الأرمينية، بعد أسبوع من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان.

وأعلنت أرمينيا، الأربعاء، وصول أكثر من 53 ألف لاجئ من ناغورنو كراباخ إلى أراضيها، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص من الطرفين.

إلى ذلك، ما زال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين جراء انفجار مستودع للوقود في جيب ناغورنو كراباخ مساء الاثنين في خضم النزوح الجماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصاً على الأقل وإصابة 290 آخرين.

وكانت أذربيجان قد فتحت، الأحد، الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كراباخ في أرمينيا، بعد أربعة أيام من استسلام الانفصاليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضع المنطقة التي تضم نحو 120 ألف نسمة اغلبهم من الأرمن، تحت سيطرة باكو.

وتعهّدت أذربيجان السماح للانفصاليين الذين يسلّمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، لكنها أوقفت رجل الأعمال روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى شباط/فبراير 2023، أثناء محاولته الوصول إلى أرمينيا، الأربعاء.

أزمة إنسانية

والمحطة الأولى بالنسبة لمعظم الوافدين إلى أرمينيا هي بلدة غوريس الحدودية.

وتضيق شوارعها بمئات السيارات في خضم فوضى عارمة، بينما يعجز رجال الشرطة عن توجيه اللاجئين، رغم إصدارهم أوامر عبر مكبرات الصوت. وتحليق مروحيات في سماء المنطقة.

وأمضى العديد من اللاجئين الجياع الليل في سياراتهم، وتبدو آثار الإرهاق على عيونهم الحمراء من التعب. وقال معظمهم إنهم ليس لديهم مكان ينامون فيه أو يقصدونه في أرمينيا.

وخلفت المعارك الأخيرة 213 قتيلاً من الانفصاليين الأرمن، فيما أعلنت باكو الأربعاء مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على جيب ناغورنو كراباخ الأسبوع الماضي.

وقال أليخان لوكالة فرانس برس «أريد الذهاب إلى يريفان، لكنني لا أعرف ما الذي يمكن أن تقدمه لي الدولة».

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة تستعد لاستقبال 40 ألف لاجئ من ناغورنو كراباخ.

لكن الحكومة الأرمينية تمكنت حتى الآن من إيواء 2850 شخصاً فقط، ما يشير إلى أزمة إنسانية.

وقال المحلل السياسي بوريس نافاسارديان في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن «أرمينيا تفتقر إلى الموارد اللازمة لإدارة أزمة اللاجئين، ولن تكون قادرة على القيام بذلك من دون مساعدة من الخارج».

ورأى أن هذا الوضع «سيرتب تداعيات خطيرة على الساحة السياسية» على خلفية «الاستياء العام».

وشهدت العاصمة يريفان في الأيام الماضية سلسلة تظاهرات ضد رئيس الوزراء المتهم بعدم التحرّك في مواجهة أذربيجان.

«قررت التحرّك»

ويتوقع من نيكول باشينيان أيضاً أن يتعامل مع روسيا، التي تحظى بقاعدة عسكرية كبيرة في أرمينيا، وتعتبر أن القوقاز ساحة خلفية لها.

وانتقد باشينيان موسكو لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا على إلقاء سلاحهم.

ووصف رئيس الوزراء الأرميني تحالفات بلاده الحالية، وخصوصاً مع روسيا، بأنها «غير فعالة»، ما أثار اعتراض الكرملين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة تاس الرسمية للأنباء، الأربعاء، إنه «من المستحيل تجاهل مصالح روسيا في القوقاز بشكل كامل».

ميدانياً، ينظّم المجتمع المدني نفسه، ولا ينتظر الدولة.

والنزوح الجماعي الذي تشهده بلدة غوريس الصغيرة ليس الأول، بل استقبلت لاجئين خلال حروب سابقة في ناغورنو كراباخ بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين، وهما أرمينيا ذات الأغلبية المسيحية، وأذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وأمام منزلها، وضعت ليانا ساكاكيان طاولة عليها حلويات.

وقالت «ليس الطعام وحده المهم، بل الترحيب والجو الدافئ». وأضافت «عندما رأيت أشخاصاً كثيرين يصلون أمس، قررت أن أتحرك».

وتعهّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، أن حقوق الأرمن في جيب ناغورنو كراباخ ستكون «مضمونة».

وأعلن هذا الجيب ذو الأغلبية الأرمينية الذي ألحقته السلطات السوفييتية بأذربيجان عام 1921، استقلاله من جانب واحد عام 1991، بدعم من أرمينيا.

والأربعاء، دعت برلين باكو إلى السماح لمراقبين دوليين بالدخول إلى ناغورنو كراباخ.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان «نعمل بكل قوانا مع شركائنا لإرسال مراقبين بأسرع وقت ممكن. السماح بإرسال مراقبين دوليين سيشكل دليل ثقة على أن أذربيجان جدية في التزامها أمن سكان ناغورنو كراباخ».

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أذربيجان إلى احترام تعهّدها حماية مدنيي كراباخ وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.