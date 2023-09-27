شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: عودة مئات من مقاتلي فاغنر إلى أوكرانيا لكن تأثيرهم محدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - (رويترز)

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال، لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة.

ولعب مقاتلو فاغنر دوراً مهماً في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو/ أيار، بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في الحرب المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا.

وغادروا باخموت بعد المعركة وتوجه بعضهم إلى بيلاروسيا، بموجب اتفاق أنهى تمرداً قصيراً قامت به فاغنر في يونيو/ حزيران، سيطرت خلاله المجموعة على مقر عسكري روسي وتقدمت صوب موسكو.

ومنذ مصرع زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس/ آب، عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة. وأفاد مدونون عسكريون روس بأن بعض مقاتلي فاغنر عادوا إلى أوكرانيا.

وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية «لقد رصدنا وجود عدة مئات من مقاتلي فاغنر على أقصى تقدير».

وأضاف أن مقاتلي فاغنر منتشرون في أماكن مختلفة، ولم يكونوا جزءاً من وحدة واحدة، ولم يكن لهم أي تأثير يذكر.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن فاغنر لم تعد موجودة.

وأضاف أن بعضهم ذهبوا إلى إفريقيا، وبعضهم مشتتون عبر روسيا، وبعضهم لديهم عقود مع وزارة الدفاع الروسية، ويقاتلون في قطاع باخموت.

وتابع أن «التقارير عن عودتهم تهدف إلى تشتيت الانتباه عن أنباء حول استعادة أوكرانيا قريتين بالقرب من باخموت».