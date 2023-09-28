أفريقيا تسجل أطول خطاب في الأمم المتحدة

أظهرت التحليلات مع اختتام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة دينيس فرانسيس، والتي تستمر كل دورة لمدة عام، أن أقصر كلمة قدمت كانت من ليبيا، وأطولها من بوركينا فاسو، وأن اللغات المستخدمة وصلت إلى 23 لغة، مع تغيب كل من أفغانستان وميانمار والنيجر ومدغشقر عن المنصة، وكان آخر خطاب من نصيب المغرب.

وعلى مدار ستة أيام، خاطب موكب من زعماء العالم الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطرقوا للتوترات وسلسلة من الأزمات العالمية.

أيام المناقشة: 6

وكما حدث في الأعوام الأخيرة، امتدت المناقشة العامة على مدى ستة أيام، ولكنها انتهت بعد يوم واحد من الموعد المعتاد. وامتدت الخطب من يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر.

المتحدثون: 194

يشمل هذا العدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي افتتح أعمال المؤتمر، وفرانسيس، الذي ألقى الخطابين الافتتاحي والختامي (تم حسابه مرة واحدة فقط). وتشمل أيضًا المراقبين الدائمين الثلاثة – فلسطين والكرسي البابوي والاتحاد الأوروبي – المدعوين لمخاطبة الجمعية العامة إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ومن المفترض أن يكون هناك 198 متحدثا.

الغيابات: 4

وتغيبت كل من أفغانستان وميانمار والنيجر ومدغشقر عن المنصة. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تلتزم فيها أفغانستان وميانمار الصمت، في أعقاب استيلاء طالبان والمجلس العسكري على السلطة، وما تلا ذلك من نزاع حول أوراق الاعتماد. وشهدت النيجر انقلابا هذا العام أيضا، واتهم المجلس العسكري فيها غوتيريش بمحاولة استرضاء فرنسا وحلفائها من خلال حرمان مبعوثها المفضل من فرصة التحدث.

أما مدغشقر، فغيابها أقل وضوحا، خاصة بعد لقاء وزير خارجيتها مع غوتيريش، وقال متحدث باسم رئيس الجمعية العامة لوكالة أسوشيتد برس إن مدغشقر - التي كانت مدرجة في القائمة المؤقتة للمتحدثين - اختارت عدم التحدث، ولكن لم يتم تقديم أي سبب.

الكلمة الأولى والأخيرة

تحدثت البرازيل أولا، وفقا للتقاليد. وكان المغرب هو آخر المتحدثين، وهو أمر غير معتاد (في العام الماضي، ذهبت إلى ناورو) ويتم تحديد ترتيب المتحدثين بشكل عام حسب من ترسله الدولة وتفضيلاتهم ومدى توفرهم وجغرافيتهم.

قلة النساء

كان عدد النساء المتحدثات في الجمعية العامة قليلًا تاريخيًا: في عام 2021 كان 18، وفي العام الماضي 22. وأشار العديد من المتحدثين، بما في ذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إلى نقص تمثيل المرأة.

وكانت رئيسة المجر كاتالين نوفاك أول امرأة – والزعيم العالمي السادس عشر – تخاطب المناقشة العامة و10 فقط من النساء اللاتي تحدثن كن في الواقع رؤساء دول أو حكومات.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى القيادات النسائية الثاني على الإطلاق، أشار فرانسيس إلى أن الأمم المتحدة لم يكن لديها قط أمين عام أنثى (وهو الأمر الذي قالت غلوريا ستاينم الأسبوع الماضي إنها تريد تغييره) وأن أربع نساء فقط شغلن منصب الأمين العام، رئيس الجمعية العمومية.

اللغات المستخدمة

استخدمت كلا من الإنجليزية والفرنسية، الإسبانية، العربية، البرتغالية، الكورية والروسية و كانت اللغة الرسمية الوحيدة للأمم المتحدة التي ألقي بها خطاب واحد فقط هي اللغة الصينية. اللغات الأخرى منتشرة مرة واحدة فقط: البنغالية، الكاتالانية، الكرواتية، الفارسية، الفنلندية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، القيرغيزية، المقدونية، المنغولية، الطاجيكية، التركية، الأوزبكية، الفيتنامية. إن للأمم المتحدة لغة خاصة بها، انزلقت إلى العديد من العناوين.

أقصر كلمة: ليبيا

ألقى وزير الشباب الليبي ووزير الخارجية المؤقت، فتح الله الزني، أقصر كلمة حوالي 7 دقائق و10 ثواني

أطول كلمة: بوركينا فاسو

ألقت باسولما بازي، وزيرة الدولة في بوركينا فاسو، أطول خطاب، حوالي 37 دقيقة و46 ثانية ممارسات

حق الرد: 23

وبعد اختتام الكلمات لهذا اليوم، يمكن للدول أن تختار ممارسة حق الرد، وهو حق دحض في جوهره.

مارسته اليابان ثلاث مرات، وهو أكبر عدد من البلدان. ودحضت تصريحاتها المخاوف بشأن تصريف مياه الصرف الصحي المشعة. وتبادلت الجزائر والمغرب التصريحات الساخنة بشأن المسائل الإقليمية مرتين لكل منهما، كما فعلت أذربيجان وأرمينيا بشأن ناغورنو كاراباخ.

كما استخدمت غواتيمالا وإيران حقهما مرتين، ولكن ليس ضد بعضهما البعض. الهند، باكستان، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، الصين، غيانا، بليز، والإمارات العربية المتحدة.