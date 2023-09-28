ما يجب معرفته عن توترات كندا والهند

أثارت ادعاءات كندا بشأن مؤامرة وجهتها الهند لقتل الانفصالي السيخي هارديب سينغ نيجار احتكاكات بين ديمقراطيتين كبيرتين، وأثارت تساؤلات حول تصرفات الهند العالمية لحماية مصالحها.

وهزت العلاقات الكندية الهندية بسبب ادعاءات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن الحكومة الهندية اغتالت ناشطًا من السيخ من أجل الاستقلال، هارديب سينغ نيجار، على الأراضي الكندية. لذا ما هي الآثار المترتبة على مطالبة كندا؟

ثلاثة آثار

وهذا الادعاء قوي لثلاثة أسباب، فهو أولًا يشير إلى أن الحكومة الهندية اليوم واثقة بالقدر الكافي من مكانتها الدولية لاتخاذ مثل هذه الخطوة البالغة الأهمية.

حيث يعد قيام ديمقراطية باغتيال مواطن ديمقراطية أخرى ليس بالأمر الهين. ثانيًا، إذا نشر رئيس الوزراء ترودو أدلة موثوقة على ادعاءاته، فإن عملية الاغتيال ستجعل العديد من شركاء الهند يتوقفون، حتى لو لم ينحازوا علنًا إلى كندا.

وكمبرر محتمل لعملية القتل، شبه الهنود على الإنترنت وفي وسائل الإعلام المحلية حكومتهم بحكومة إسرائيل، وهي دولة شريكة أخرى للغرب تحمي من التهديدات الإرهابية من خلال الاغتيالات السياسية في الخارج.

وأخيرًا، فإن هذه الادعاءات، خاصة إذا ثبتت صحتها، تضع الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية. لقد أمضت الولايات المتحدة العقد الماضي في تعزيز شراكتها مع الهند. وفي الوقت نفسه، تعد كندا حليفًا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجارة صديقة.

علاوة على ذلك، هناك عدد كبير من المواطنين من أصل هندي، بما في ذلك السيخ، في الولايات المتحدة. وإن الامتناع عن الانحياز إلى أحد الجانبين قد لا يشكل سياسة مستدامة طويلة الأمد بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة.

علاقات شائكة

وكانت العلاقات الكندية الهندية دائمًا مشحونة بالتوتر بشأن قضية دعم خاليستان والكنديين السيخ للحركة. وتتهم الهند كندا منذ سنوات بإيواء إرهابيين من السيخ وغض الطرف عن أنشطة مواطنيها السيخ.

وفي عام 1985، تم تفجير طائرة تابعة لشركة طيران الهند كانت متجهة من مونتريال إلى نيودلهي من قبل إرهابيين من السيخ في كندا، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 329 شخصًا، معظمهم من الهندوس الهنود. وبعد تحقيق كندي، تمت تبرئة معظم المتهمين.

وكان نيجار نفسه مطلوبًا بموجب قانون الإرهاب الهندي لتورطه في العديد من القضايا، بما في ذلك تفجير دار السينما عام 2007 في البنجاب ومقتل السياسي الهندي السيخي رولدا سينغ عام 2009.

الشراكات الإستراتيجية

وقد أصدر العديد من حلفاء كندا الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بيانات وردت الهند بحذر على هذه الاتهامات.

وعلى المدى الطويل، إذا لم تحدث المزيد من الأزمات في العلاقات بين كندا والهند، فمن المرجح أن تنحسر هذه القضية. ونظرًا لنهضة الصين، فإن الهند تتمتع حاليًا بأهمية استراتيجية هائلة بالنسبة للغرب.

ومع ذلك، فإن الوضع يثير تساؤلات حول ما يعنيه أن تصبح الهند قوة عظمى. لقد كانت الهند دائمًا حساسة بشأن مسألة سيادتها. على مر السنين، لم تكتف البلاد بالشكوى من التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ولكنها روجت أيضًا لاحترامها لسيادة الدول الأخرى.