شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر جماعة يمينية متطرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

نفّذت الشرطة ألمانية مداهمات، الأربعاء، إثر حظر نشاط جماعة يمينية متطرفة وصفتها بأنها تسعى إلى تلقين الأطفال الأيديولوجيا النازية.

واقتحمت الشرطة 26 شقة يملكها 39 عضواً في شبكة «أرتغيمانشافت» في 12 ولاية من بينها بافاريا وبادن فورتمبيرغ وبراندنبورغ.وقالت وزارة الداخلية، إن المنظمة تضم نحو 150 عضواً، ولها صلات بجماعات يمينية متطرفة عدة.

وقالت الوزارة، إنها تستخدم غطاء «معتقداً جرمانياً زائفاً لنشر رؤيتها للعالم التي تنتهك الكرامة الإنسانية».

باستخدام أدبيات الحقبة النازية، سعت المنظمة إلى إقناع الشباب بتبني نظرياتها العرقية.كما كانت تدير مكتبة على الإنترنت تسعى إلى نشر التطرف وجذب أعضاء جدد.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر «هذه ضربة أخرى للتطرف اليميني وللمحرّضين الفكريين الذين ما زالوا ينشرون الأيديولوجيات النازية».وأضافت: «حاولت هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حشد أعداء جدد للدستور من خلال التلقين المثير للاشمئزاز للأطفال والشباب».

وحظرت ألمانيا مجموعة من المنظمات اليمينية المتطرفة في الأشهر الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت الفرع المحلي لمجموعة «هامرسكينز» للنازيين الجدد.وانتمى نحو 38800 شخص إلى الطيف اليميني المتطرف في ألمانيا عام 2022، وفق تقرير قدمته وكالة الاستخبارات الداخلية الفدرالية في حزيران/يونيو، بارتفاع من 33900 عام 2021.كما ارتفع عدد من يُعتبرون عنيفين من هؤلاء من 13500 إلى 14 ألفا.