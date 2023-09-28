رحلة هروب انتهت بالانتحار في مطروح.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل موظفة جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أنه خلال رحلة البحث للمتهم موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة والذي تبين اختبائه بمحافظة مطروح وحال استهدافه تخلص من من حياته بطلق ناري سقط على إثره لافظا أنفاسه الأخيرة.

وكان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح ناري حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المذكور "بمحافظة مطروح" .. وحال قيام القوات باستهدافه قام بالانتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه من نفس السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وفي أقل من ١٠ ساعات، توصلت قوات الشرطة إلى مكان هروب المتهم بقتل موظفة داخل كلية الآثار جامعة القاهرة رميا بالرصاص وتبين أنه أقدم على التخلص من حياته تاركا رسالة بأن الضحية "دمرت حياتي".

مصادر أمنية مسؤولة كشفت تفاصيل الحادث بأن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفية بالضحية وتقدم إلى خطبتها لكن تم رفضه من قبل الأسرة.

الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس الأربعاء سُمع دوي إطلاق نار داخل جامعة القاهرة غرب محافظة الجيزة.

انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة الجيزة وفرقة الغرب بقيادة العقيد محمد الصغير تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم هشام فتحي رئيس المباحث بينت أن شخصا دلف إلى مكتب رعاية الشباب بكلية الآثار وأشهر سلاحه النار ليطلق الرصاص صوب موظفة.

حسب المصادر، فر المتهم هاربا بينما اهتم القائمون على الكلية بنقل الموظفة إلى أقرب مستشفى بسيارة ملاكي على أمل إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

قيادات مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر واللواء محمد الشرقاوي انتقلت إلى جامعة القاهرة للوقوف على ملابسات الحادث.

فريق أمني يقوده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وبمشاركة العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع تتبع خط سير المتهم حتى أمكن التوصل إلى مكانه.

ممثلو النيابة العامة عاينوا موقع الحادث وجثمان الضحية قبل نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح.

حالة من الرعب سادت أروقة الجامعة العريقة وسط بكاء وصراخ زملاء وزميلات المجني عليها بقولهم "ماحدش مصدق اللي حصل دا اكيد كابوس مش حقيقي".