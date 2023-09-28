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تريند اليوم| مباريات الدوري الإنجليزي وموعد التوقيت الشتوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - شهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الموضوعات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وتصدرت مباريات الدوري الانجليزي ترند جوجل، كما استحوذت على النسبة الأكبر منه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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