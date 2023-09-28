تريند اليوم| مباريات الدوري الإنجليزي وموعد التوقيت الشتوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - شهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الموضوعات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
وتصدرت مباريات الدوري الانجليزي ترند جوجل، كما استحوذت على النسبة الأكبر منه.
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