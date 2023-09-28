لافروف: موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية".

واشار في مقابلة مع "تاس"، الى ان "ما زال موقفنا ساريا، نحن مستعدون للتفاوض، ولكن التفاوض مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التي تطورت الآن على الأرض، وموقفنا معروف للجميع، مع الأخذ في الاعتبار مصالحنا، ومصالح أمننا، ومصالح منع إنشاء نظام نازي معاد على حدود روسيا، الذي أعلن صراحة هدف إبادة كل شيء روسي على أراضي كل من شبه جزيرة القرم ونوفوروسيا والتي طورها الشعب الروسي واستقر وعاش بها لعدة قرون".

وذكر في وقت سابق أنه كلما تأخرت كييف في المفاوضات مع موسكو، أصبح من الصعب التفاوض لاحقا، مؤكدا أن الخطوة الأولى لمثل هذه الاتصالات، يجب أن تكون إلغاء مرسوم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يحظر الحوار مع موسكو.