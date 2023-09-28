سلطات بولندا وقعت اتفاقا مبدئيا لتصميم أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء

وقعت بولندا اتفاقا مبدئيا مع مجموعة "وستنغهاوس" النووية الأميركية لتصميم أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في إطار مساعيها لتعزيز أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتقدر تكلفة بناء المحطة الواقعة في شمال بولندا بنحو 23 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل فيها عام 2033.

وكانت بولندا من بين 11 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت في شباط الماضي على تعميق التعاون في مجال الطاقة النووية التي وصفتها بأنها أفضل استراتيجية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

وتعتزم بولندا في نهاية المطاف بناء ثلاث محطات للطاقة النووية تحتوي كل منها على ثلاثة مفاعلات، وتولد حوالي 30 بالمئة من إنتاجها من الكهرباء.

وتثير هذه القضية انقساما كبيرا في أوروبا، حيث تعارض العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشدة إنشاء مزيد من المحطات النووية في القارة، في مقدمها ألمانيا وإسبانيا اللتان تدعوان إلى التركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة.