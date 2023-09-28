"رويترز": قراصنة صينيين اخترقوا حسابات موظفي وزارة الخارجية الأميركية وسرقوا 60 ألف رسالة

افادت وكالة "رويترز" بأن "قراصنة صينيين تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى 60 ألف رسالة بريد إلكتروني، من خلال اختراق حسابات بعض موظفي وزارة الخارجية الأميركية".
واوضح مصدر في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "مسؤولي السياسة الخارجية أبلغوا المشرعين الأميركيين بأنه تم اختراق 10 حسابات لموظفين يعملون في وزارة الخارجية الأميركية".
وأشارت الوكالة إلى أنهم "يعملون على القضايا المتعلقة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ".
وأعلنت شبكة الأمن الإلكتروني"مانديانت"، في وقت سابق أن هاكرز صينيين استغلوا ثغرة أمنية في تطبيق شائع لأمن الرسائل الإلكترونية وتمكنوا من اختراق شبكات مؤسسات عامة وخاصة في الولايات المتحدة والعالم.
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