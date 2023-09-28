حدث ليلاً| مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. وتطورات فاجعة العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رابط نتيجة تقليل الاغتراب وتحويلات الشهادات الأجنبية والثانوية الفنية والنيل وستيم

أنهى مكتب التنسيق استقبال رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب 4 شهادات هي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب مدارس النيل وطلاب مدارس المتفوقين ستيم وطلاب الثانوية الفنية 3 و5 سنوات، مساء اليوم الأربعاء.

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فاجعة حفل زفاف العراق.. القبض على صاحب القاعة بعد هروبه وتسليمه إلى بغداد

أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان يوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية.

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التطبيق الجمعة.. مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بعد تطبيق التوقيت الشتوي

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، موعد تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

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عودة موظفي السفارة الروسية في بيونج يانج إلى موسكو

قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن جزءًا من موظفي السفارة غادر كوريا الشمالية وفي طريقهم للعودة إلى وطنهم.

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ليبيا تدين الهجوم على قوة بحرينية مرابطة على الحدود السعودية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المُرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل،مما أدى إلى مقتل ضابط وسقوط عدد من الجرحى.

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محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي (صور)

شهد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأربعاء، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت في مسجد سيدي أحمد الفولي، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد أبوزيد، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام رشاد حكمدار مديرية أمن المنيا، والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنيا، وعدد من أهالي المحافظة.

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أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة أرصدة ودائع العملاء بالعملة الأجنبية في البنوك بالقطاع المصرفي المصري- بخلاف البنك المركزي- بنحو 317 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق له مدفوعة بشكل رئيسي بنمو ودائع القطاع الخاص طويل الأجل.

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فرنسا تعلن وصول السفير الفرنسي لدى النيجر إلى باريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عودة السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس

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تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في أغسطس للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي تحسن طفيف في صافي عجز الأصول الأجنبية للبنوك (شاملة البنك المركزي) بنهاية شهر أغسطس الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول انخفض.

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تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية بفروع شركات الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات لشركات خدمات الاتصالات العاملة في مصر بأوقات العمل الشتوية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

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