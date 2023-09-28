بري لـ"الجمهورية": لم يعد لدي شيء جديد اقوله المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفي ما بينهم

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية"، ردا على سؤال حول الملف الرئاسي، انه "لم يعد لدي شيء جديد اقوله، المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفي ما بينهم".

واشارت الصحيفة الى ان بري "لم يشأ التوسع في الكلام اكثر، مكتفيا بالقول "دع ما يَريبُك.. الى ما لا يَريبُك".