الحماية المدنية الجزائرية: انتشال 27 ضحية جديدة بدرنة الليبية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، عن حصيلة جديدة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية الموفدة إلى مدينة درنة الليبية، وتم انتشال 27 ضحية.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان، انه "تم انتشال 27 ضحية متوفية بمدينة درنة الليبية من تحت الركام، نهار اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 343 ضحية منذ بداية العملية"، لافتة الى أن "عملية البحث شملت 12 نقطة منها 11 نقطة على الساحل ونقطة على مستوى ميناء درنة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية".

هذا وعمل رجال الإنقاذ الروس على مدار الساعة لمدة عشرة أيام، مسح خلالها الفريق مساحة 610 آلاف كيلومتر مربع و108 كيلومترات من الخط الساحلي خلال عملية البحث كما أزال ما يقرب من 2000 متر مكعب من الحطام.

وضربت العاصفة مدن شرق ليبيا ما أدى إلى سيول وفيضانات عارمة، أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، وخلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة.