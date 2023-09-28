شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد السيارات الكهربائية: ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري، التي رفض المشاركة فيها، بتوجيه كلمة لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيغان مساء الأربعاء.

ووعد في كلمته بدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمجرد نجاحه في الانتخابات الرئاسية في 2024.

تستهلك طاقة كهربائية كبيرة

ووجه ترامب انتقادًا حادًا لصناعة السيارات الكهربائية قائلًا: "السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كهربائية كبيرة".