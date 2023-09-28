الدستور الأردنية: قصر بعبدا ينتظر توافق القوى اللبنانية على جوزاف عون لمنصب الرئاسة

أشارت صحيفة "الدستور" الأردنية، إلى أن "قصر بعبدا ينتظر توافق القوى اللبنانية على قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون لمنصب الرئاسة، بعد تصريحات المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان عن البديل الثالث دون تسمية، محذرا من استمرار الفراغ الرئاسي على الدولة والقوى السياسية في لبنان".

ولفتت إلى أنه "مما تسرب أن أعضاء الخماسية (فرنسا، الولايات المتحدة، قطر، مصر، السعودية) التقت على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بدعم مساعي لودريان، كما أن الموفد القطري محمد الخليفي هو الآخر تحدث مع الفرقاء اللبنانيين بهذا السياق، فيما لا تزال العقدة في رفض "حزب الله" التخلي عن حليفه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنحية علنا منتظرا انسحابه الطوعي عن سباق الرئاسة، ومما تسرب أيضا أن الولايات المتحدة تضغط باتجاه البديل الثالث الجنرال عون بدلا من فرنحية والوزير السابق جهاد ازعور، وأن هناك وعودا بتخفيف الأزمة المالية في لبنان وأن إضافة مزيد من المساعدات بعد التوافق على اختيار رئيس جديد للبنان وارد".

وأوضحت أن "قصر بعبدا اليوم ينتظر عودة لودريان مجددا إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة لإعلان التوافق بين الفرقاء اللبنانيين على رئاسة الجنرال عون، وما يمكن فهمه أن التقدم خطوة واحدة للأمام بإعلان انسحاب فرنجية وازعور يمهد الطريق لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان".