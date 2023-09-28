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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كبيرة والان مع التفاصيل
الخليج 365-متابعات
استبق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري، التي رفض المشاركة فيها، بتوجيه كلمة لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيغان مساء الأربعاء.
ووعد في كلمته بدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمجرد نجاحه في الانتخابات الرئاسية في .2024
وقال: “السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كهربائية كبيرة”، وذلك في انتقاد حاد لصناعة السيارات الكهربائية.