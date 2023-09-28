ترامب: السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

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استبق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري، التي رفض المشاركة فيها، بتوجيه كلمة لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيغان مساء الأربعاء.

ووعد في كلمته بدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمجرد نجاحه في الانتخابات الرئاسية في .2024