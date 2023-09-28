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ترامب: السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كبيرة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

الخليج 365-متابعات

استبق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري، التي رفض المشاركة فيها، بتوجيه كلمة لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيغان مساء الأربعاء.

ووعد في كلمته بدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمجرد نجاحه في الانتخابات الرئاسية في .2024

وقال: “السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كهربائية كبيرة”، وذلك في انتقاد حاد لصناعة السيارات الكهربائية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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