بوعبود: حماية الآثار مسوولية وطنية تقع على عاتق الجميع

التقى الاب شربل بوعبود مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، خولى خوري رئيسة الجمعيه اللبنانية لحماية الآثار والتراث ALCAP في حرم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، حيث عرضت خوري للاب بوعبود نشاطات الجمعية كما ابدت التعاون بين الجمعية والمعهد.

بدوره تمنى بوعبود للخوري "الازدهار والنجاح في حماية الاثار والتراث"، معتبرًا ان "عمل الجمعية يساعد في الحفاظ على الارث الثقافي والوطن، وخلق فرص عمل للمواطنين". ورأى ان "حماية الآثار مسوولية وطنية تقع على عاتق الجميع".