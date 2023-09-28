"النشرة": غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة على الطريق العسكري في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الإسرائيلية رفع حالة التأهب على طول حدودها الشمالية مع لبنان، لوحظ صباح اليوم غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة يوميا على الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وتلة الخزانات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وصولا حتى بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا قضاء مرجعيون".

ولفت الى ان "حركة الاسرائيلين اقتصرت على تفقد اجهزة المراقبة والتجسس المثبتة في الجزء العلوي من هذا الجدار، وتأمن ذلك مع أعمال مراقبة من الاسرائيلين للسياج الحدودي ما بين المطلة وسهل مرجعيون، وصولا حتى جسر الخرار وتلة الشعيري خراج بلدة الخيام قضاء مرجعيون في وقت سجل فيه دوريات مكثفة للجيش الاسرائلي على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بالمطلة، مع حالة تأهب في المواقع المتاخمة للحدود اللبنانية الفلسطينية".