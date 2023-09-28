الزعيم الأرميني لجمهورية قره باغ أمر بحلّ مؤسساتها اعتبارًا من مطلع 2024: الجمهورية ستزول من الوجود

أمر زعيم الأرمن في ناغورني قره باغ بحل جميع مؤسسات جمهورية قره باغ بحلول نهاية العام، معلنًا بأن الجمهورية "ستزول من الوجود" اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذربيجانية الأسبوع الماض، بـ"حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 كانون الثاني 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود".

ودعا سكان الإقليم الموجودين داخله أو خارجه إلى "التعرف على شروط الاندماج داخل أذربيجان".