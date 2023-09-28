شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«سي آي إيه» و«إف بي آي» والشرطة اليابانية تحذر من قراصنة الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو (رويترز)

أصدرت وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة والشرطة اليابانية تحذيراً مشتركاً لشركات متعددة الجنسيات من مجموعة قرصنة على صلة بالصين تدعى بلاك-تك، وذلك في توصية خاصة بالأمن الإلكتروني في وقت متأخر من الأربعاء.

وحثت التوصية المشتركة، التي أصدرتها أيضاً وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية ونظيرتها اليابانية، الشركات على مراجعة أجهزة الاتصال بالإنترنت في الشركات التابعة لها من أجل تقليل مخاطر الهجوم المحتمل من المجموعة.

وقال البيان «بلاك- تك أظهرت قدرات على تعديل برمجيات أجهزة الاتصال بالإنترنت دون رصدها وتستغل علاقة الثقة في اسم النطاق للانتقال من الشركات الدولية التابعة إلى المقرات الرئيسية في اليابان والولايات المتحدة، وهي الأهداف الأساسية».

وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية في بيان منفصل إن بلاك.تك ضالعة في هجمات إلكترونية على حكومات وشركات في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة وشرق آسيا منذ 2010 تقريباً.