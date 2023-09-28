شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا: لا وجود لـ«جمهورية كارباخ» مع بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالاتقالت السلطات الأرمنية بمنطقة ناغورنو كارباخ الخميس، إن رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان، وقع مرسوماً بحل جميع مؤسسات الدولة اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني 2024.وتم إصدار الأوامر لسكان كارباخ، بما في ذلك الذين يعيشون خارج الجمهورية، بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، بالتعرف إلى شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا. بحسب روسيا اليومووفقاً للمرسوم فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود اعتباراً من ذلك اليوم.

صراع قديم

تجدر الإشارة إلي أن أسباب الصراع تتجسد بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا حول تلك المنطقة التي أعلن عن انفصالها أحادياً من جانب ييريفان و تعرف باسم «ناغورنو كاراباخ»، وتحاول كل منهما بسط سيطرتها على الإقليم الذي ظل لعقود طويلة مسرحاً للتنافس على النفوذ بين الأرمن والأذريين .

المنطقة الجبلية التي تبلغ مساحتها نحو 4400 كيلومتر مربع وتسكنها أغلبية عرقية أرمينية محلية لطالما كانت تشكل جزءاً من أذربيجان.

وفي عام 1987 أطلق السكان الأرمن حملات تطالب بانفصال الإقليم عن أذربيجان والانضمام في الوقت نفسه إلى أرمينيا.

جذور الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، تعود إلى بداية القرن الـ19 عندما أبرمت معاهدة جولستان للسلام سنة 1813 بين الإمبراطوريتين الروسية والفارسية اللتين قامتا بموجب هاتين المعاهدتين بتوطين جماعي سريع للأرمن من إيران وتركيا في المنطقة، ما أدى إلى تغيير التكوين العرقي في المنطقة تماماً.

وعقب استقلالهما عن الإمبراطورية الروسية يوم 28 مايو 1918، بدأت بينهما نزاعات حول الأراضي التي ترى كل منهما أنها ملك لها تاريخياً وعرقياً، وأهمها إقليم ناغورنو كاراباخ

واستمرت الصراعات بين أرمينيا وأذربيجان بين عامي 1918 و1920، لكن هذه الصراعات سرعان ما توقفت بعد انضمامهما إلى الاتحاد السوفييتي سنة 1922.