باحث سياسي: تكرار الاختراقات والهجوم الغادر يؤكد وجود انقسامات لدى صناع القرار من الحوثي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ميليشيا الحوثي

أكد الكاتب والباحث السياسي “منيف الحربي” أن تكرار الاختراقات والهجوم الغادر من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن، يؤكد وجود انقسامات لدى صناع القرار من الحوثيين.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن فرص السلام الآن تعلو، لأن جميع القوى اليمنية أنهكت ومرهقة بسبب الحرب التي طال أمدها على الأراضي اليمنية.

وبين أن اليمن بحاجة عاجلة إلى حوار شامل بمشاركة الحوثي كفصيل سياسي وليس كفصيل أوحد كما يدعي، من أجل الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف.