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باحث سياسي: تكرار الاختراقات والهجوم الغادر يؤكد وجود انقسامات لدى صناع القرار من الحوثي

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ميليشيا الحوثي

أكد الكاتب والباحث السياسي “منيف الحربي” أن تكرار الاختراقات والهجوم الغادر من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن، يؤكد وجود انقسامات لدى صناع القرار من الحوثيين.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن فرص السلام الآن تعلو، لأن جميع القوى اليمنية أنهكت ومرهقة بسبب الحرب التي طال أمدها على الأراضي اليمنية.

وبين أن اليمن بحاجة عاجلة إلى حوار شامل بمشاركة الحوثي كفصيل سياسي وليس كفصيل أوحد كما يدعي، من أجل الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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