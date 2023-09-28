شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنتقد استبعادها من دورة الألعاب الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (رويترز)

انتقد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية منظمي دورة الألعاب الآسيوية للتراجع عن قرار السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في الألعاب الحالية في هانغتشو بالصين.

وصوّت المجلس الأولمبي الآسيوي في يوليو/تموز الماضي على السماح بمشاركة نحو 500 من رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الألعاب الآسيوية، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في مطلع سبتمبر/أيلول عدم إمكانية مشاركة البلدين لأسباب «فنية».

وقال ستانيسلاف بوزدنياكوف، رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إن مؤسسته كانت تنتظر تفاصيل عن مشاركة الرياضيين الروس لكنه «صُدم» بقرار المنظمين.

وأبلغ وكالة تاس الروسية للأنباء «من وجهة النظر الدبلوماسية أعتقد أن هذه الأمور غير مقبولة، لم يبلغونا حتى بإعادة النظر في قرار دعوتهم لنا».

وغاب الرياضيون من البلدين عن منافسات دولية على نطاق واسع ضمن عقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وقال راندهير سينج القائم بأعمال المجلس الأولمبي الآسيوي للصحفيين هذا الأسبوع خلال ألعاب هانغتشو: إن الرياضيين الروس كان سيتم الترحيب بهم لولا بعض «الأمور اللوجستية».

وشكك بوزدنياكوف في أن الأمور اللوجستية هي المشكلة.

وأضاف المسؤول الروسي «الألعاب مقامة في الصين والعلاقات بين البلدين تزيل كل المشاكل الأمنية والتقارب الجغرافي يستبعد أي عوائق لوجستية».

وتواجه روسيا إمكانية التنافس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024 بسبب حرب أوكرانيا التي تعتبرها موسكو عملية عسكرية خاصة.