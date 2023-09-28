شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. مياه الفيضانات تغلق الطرق وتقطع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت اليونان لأمطار غزيرة مجددا بسبب العاصفة إلياس، تسببت في فيضانات وانقطاع الكهرباء وغلق بعض الطرق يوم الأربعاء.

وفي جزيرة إيبويا، اندفع الطمي الأحمر إلى البحر بالقرب من قرية ليمني شمال غربي اليونان، ما جعل المياه تأخذ مظهرًا أحمرًا متوهجًا، حسبما أظهرت صور بثتها وسائل إعلام يونانية.

المياه تغمر شوارع مانتودي

وغمرت المياه شوارع قرية مانتودي بشمال شرق البلاد حتى مستوى الخصر، ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى الطوابق العليا من منازلهم.

كما ضربت العاصفة مدينة لاريسا بوسط اليونان ومنطقة جبل بيليون.

ولا يزال الوضع في المنطقة متوترًا من العاصفة السابقة دانيال التي ضربتها في بداية الشهر الحاليّ.