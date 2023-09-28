شكرا لقرائتكم خبر عن فيلادلفيا.. القبض على 20 شخصًا بتهمة تخريب وسرقة متاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الأمريكية القبض على ما لا يقل عن 20 شخصًا بعد تخريب وسرقة متاجر في ولاية فيلادلفيا يوم الأربعاء، ما زاد من القلق بشأن موجة من سرقات محال التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة جون ستانفورد لشبكة "إن بي سي 10 فيلادلفيا" إن السبب في ذلك هو "مجموعة من الانتهازيين المجرمين".

الكاميرات رصدت الجرائم

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن متاجر "آبل" و"لولوليمون" ومتجر آخر، تعرضت للنهب، إذ رصدت كاميرات المراقبة الحوادث، وانتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.