شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قذاف الدم من أمام ضريح عبد الناصر: الوطن العربى "بخير" رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الليبي، إنه حرص على إحياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اليوم الخميس، قائلا:" احياء ذكرى وفاة الزعيم القومي لن تعنى مجرد زيارة ضريح فقط، بينما تعد بمثابة تأكيد على المبادئ والقيم التى زرعها الزعيم ولا زالت راسخة داخل عقولنا وقلوبنا حتى هذه اللحظة ولم تغب قط عن أذهاننا ".

وأوضح " قذاف الدم"، خلال زيارته لضريح الزعيم جمال عبد الناصر، أن الرئيس جمال عبد الناصر زعيم قومي بعث الأمل والحرية من الجزائر لليمن للخليج، ونجح في الدفاع عن حركات التحرر العربي أمام الاستعمار بكافة صوره، وعلى الرغم من التحديات التى تمر بالأمة العربية لكنها مازالت بخير، ومازال ابناء الوطن العربي قادرين على الوقوف لمواجهة كل من يريد المكر بنا، لأن الأفكار لن تموت".

وقد حرص أحمد قذاف الدم على التقاط الصور التذكارية مع المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، وقراءه الفاتحة أمام الضريح.

الجدير بالذكر أن الزعيم الراحل وقائد ثورة يوليو، قد مر على رحيله 53 عاما ، فقد ولد في 15 يناير لعام 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وتوفي في مثل هذا اليوم.