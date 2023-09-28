شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: جمعنا 25 نموذج تزكية لترشح حازم عمر للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهورى، إن 25 نائبا وقعوا اليوم نماذج تزكية المرشح لحازم عمر رئيس الحزب لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، عقب توقيع نموذج تزكية المرشح إن باقى الـ 28 عضو سيصلون اليوم للتوقيع لـ"عمر".

وقال:" منذ عام 2014 وحتى الآن والدولة يتم بناؤها من جديد وكنا كحزب وما زالنا ندعمها، ولكن فى ضوء الدستور نحاول إثبات أن هناك ديمقراطية وتداول للسلطة".

و تابع " ابو هميلة ":" هناك عوامل جعلتنا ندفع برئيس الحزب كمرشح منها أننا أصبح لنا أمانات فى جميع المحافظات و مكاتب بلغت الـ 200 فى المدن و المراكز و اصبح لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا ".

وقال رئيس" برلمانية الشعب الجمهورى:" الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني ونحن نشارك فيه بقوة والحوار الوطني أعطانا أمل فى الدفع بمرشح وأن نزاحم على منصب رفيع مثل رئيس الجمهورية، خاصة أن الضمانات متوفرة وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل الشفافية وحرية أداء الناخب بصوته.

وأكد "أبو هميلة" أن المنافسة فى الانتخابات ستكون شرسة، لأنها أمام رئيس الجمهورية الذى يملك إنجازات معروفة للجميع.

وأضاف:" السيسى له تاريخ ناصع ونجتهد لأن يكون لنا مكانة فى الحياة السياسية ".