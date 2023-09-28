محاولة اغتيال تستهدف أرملة مرشح للرئاسة الإكوادورية

الرياص - اسماء السيد - كيتو: استهدفت محاولة اغتيال الأربعاء أرملة مرشح الرئاسة الإكوادورية الذي اغتيل في آب/أغسطس، بحسب ما أعلن كريستيان زوريتا، صديق زوجها والذي ترشّح محلّه في الانتخابات.

وقال زوريتا في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "فيرونيكا ساروز، زوجة فرناندو فيلافيسينسيو، كانت لتوّها هدفاً لاعتداء"، من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابة أحد.

وأضاف أنّ حرّاسه الأمنيين "أوقفوا مواطناً فنزويلياً يستقلّ دراجة نارية وبحوزته مسدس حاول مهاجمة السيارة التي كانت تستقلّها" ساروز.

من جهتها، تحدّثت شرطة كيتو عن "إجراء معزول" تمّ خلاله توقيف "مواطن أجنبي" كان "يقود دراجة نارية بطريقة ميرة للشبهات في ممرّ" مخصّص لمرور الحافلات "ويحمل سلاحاً نارياً".

وفي 9 آب/أغسطس اغتيل فيلافيسينسيو، الصحافي الاستقصائي الذي اشتهر بتقاريره عن الفساد، بهجوم مسلّح أصيب خلاله بطلقات نارية عدّة بينما كان في سيارته.

وتمّ القبض على ستّة كولومبيين بشبهة تورّطهم في الهجوم الذي قُتل منفّذه.

وبعد اغتيال فيلافيسينسيو، محلّ زوريتا محلّه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 آب/أغسطس والتي حلّ فيها ثالثاً بنسبة 16% من الأصوات.

وتأهّل إلى الدورة الثانية المقرّرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر كلّ من المرشّحة اليسارية لويزا غونزاليس (34%) والمرشّح اليميني دانيال نوبوا (23%).