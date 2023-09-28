الكرملين: زيادة الانفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا"

أعلن الكرملين أن الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المقررة للعام المقبل "ضرورية جدا" مشيرا الى ما وصفه "بحرب هجينة ضد روسيا".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّه "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا لاننا في حالة حرب هجينة ونواصل العملية العسكرية الخاصة" في إشارة إلى الهجوم العسكري الذي تشنه موسكو في أوكرانيا مضيفا "أنا أشير الى الحرب الهجينة التي اطلقت ضدنا".