قتيل وأكثر من 160 جريحًا في انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان

قُتل شخص على الأقل وجرح أكثر من 160 شخصًا في انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء الخميس، حسبما أفادت سلطات الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مؤكدة أن المطار يعمل بشكل "طبيعي".
وأعلنت وزارة الصحة أن "في المجموع، لدينا 163 ضحية في هذا الحادث، بما في ذلك 138 مصاباً بجروح طفيفة غادروا المستشفى، و24 مصاباً ما زالوا في المستشفى لكن حالتهم جيدة، بينما توفي مراهق من مواليد 2006".
وبحسب المصدر نفسه، اندلع الحريق في مستودع إحدى الشركات في المنطقة الجمركية بمطار طشقند، والذي، بحسب وكالة الأنباء الأوزبكية الرسمية يعمل "بشكل طبيعي".
وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة فرانس برس الذي عزا الانفجار إلى البرق إن "الحريق اندلع بعد وقوع انفجار".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء العاصمة الأوزبكية وتضيء ظلمة الليل.
وتسبب الانفجار بتدمير نوافذ العديد من المنازل في المنطقة المجاورة وإلحاق أضرار بأجزائها الداخلية، حسبما شاهد مراسل فرانس برس، بينما واصلت سيارات الإسعاف إجلاء الجرحى.
واستمر سماع دوي الانفجارات بعد اندلاع الحريق فيما كانت فرق الإطفاء تعمل على إخماده.
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