سلطات أذربيجان وضعت زعيمًا سابقًا في قره باغ قيد الحبس الاحتياطي

أمرت محكمة أذربيجانية بوضع الزعيم الانفصالي السابق في إقليم قرع باغ روبن فاردانيان قيد الحبس الاحتياطي عقب اتهامه بـ"تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم أخرى".

وقضت محكمة في باكو باعتقال فاردانيان، رجل الأعمال الذي قاد الحكومة الانفصالية في الاقليم من تشرين الثاني 2022 لغاية شباط هذا العام، ووضعه في الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر، حسبما ذكر جهاز أمن الدولة في أذربيجان.

وفي وقت سابق، أمر زعيم الأرمن في ناغورني قره باغ بحل جميع مؤسسات جمهورية قره باغ بحلول نهاية العام، معلنًا بأن الجمهورية "ستزول من الوجود" اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذربيجانية الأسبوع الماض، بـ"حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 كانون الثاني 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود".

ودعا سكان الإقليم الموجودين داخله أو خارجه إلى "التعرف على شروط الاندماج داخل أذربيجان".