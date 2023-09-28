أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحسب ما نقلت قناة "الجديد" عنه خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنّه "لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة، وتمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد".
ولفت إلى أنّ "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد" عن منصوري: لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة وتمويلها بالدولار غير وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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