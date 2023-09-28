جعجع عرض مع السفير القطري الملف الرئاسي

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مع سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز شربل العلم.

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