"النشرة": قوة كبيرة من الجيش تقوم بمداهمات لمخيمات السوريين بمنطقة العاقبية والبيسارية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "قوة كبيرة من الجيش اللبناني مع مخابرات الجيش تقوم بمداهمات لمخيمات السوريين منذ الساعة الخامسة فجرا في منطقة العاقبية والبيسارية و مصادرة حوالي 100 دراجة نارية و13 بندقية واعتقال افراد".

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