أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أنها "نظرًا للظروف الأمنية التي سادت في مدينة صيدا وجوارها، خلال الأسابيع الأولى من شهر أيلول، وتعذّر وصول العديد من المشتركين إلى مراكز الدفع ومكاتب المؤسسة ومؤسسات تحويل الاموال، قررت تمديد المهلة الأخيرة لدفع رسوم الاشتراك السنوي عن العام2023 وفق التعرفة القديمة والمحددة بثلاث ملايين وستمائة ألف ليرة لبنانية، لغاية 15 - 10 -2023، بدلاً من الرسم الجديد والبالغ 10 ملايين ليرة لبنانية، على أن تبدأ جباية رسوم الاشتراك السنوي عن العام 2023 وفق التعرفة الجديدة ابتداء من 16 -10 -2023".

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تمديد مهلة دفع رسوم الاشتراك السنوي وفق التعرفة القديمة إلى 15 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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