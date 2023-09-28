قطع طريق البداوي للمطالبة بإعادة مريض من تركيا

قطع عدد من الأهالي الطريق على أوتوستراد البداوي الدولي في الإتجاهين، بعدما وضعوا شاحنة كبيرة وسطه، مطالبين المعنيين بنقل المريض ف. خ. إلى لبنان بعد إصابته بعارض صحّي في تركيا، وتعذر إعادته بسبب التكاليف الباهظة التي تتكبدها عائلته. وتسبب قطع الطريق بازدحام كبير وخانق لحركة السير في المنطقة.

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