"النشرة": الاستعدادات لاستكمال انتشار عناصر القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة تجري على قدم وساق

أفاد مراسل النشرة في صيدان بأن الاستعدادات العملية لاستكمال خطوات انتشار وتموضع عناصر القوة الامنية المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تجري على قدم وساق، حيث يتوقع ان تنتشر يوم غد الجمعة عند مداخل تجمع المدارس ما بين بستان القدس والطوارئ وتعمير عين الحلوة التحتاني. على أن يتم اخلائها من مسلحي حركة فتح وتجمع الشباب المسلم بالتزامن.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لقرارات هيئة العمل لفلسطيني المشترك في منطقة صيدا تمهيدا لتطبيق البنود الأخيرة من قرارات الإجماع الفلسطيني واللبناني بتوقيف المشتبه بهم باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه واغتيال عبد الرحمن فرهود وسوقهم للعدالة تحت سقف القانون اللبناني.

ويتم العمل على تنفيذ هذه الخطوات، تمهيدا لإعادة الحياة الطبيعية لمختلف أحياء المخيم ودعوة النازحين للعودة الى منازلهم وإفساح المجال لبدء العام الدراسي الجديد في مدارس الأونروا