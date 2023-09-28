انت الان تتابع خبر مساعدات طبية تصل الموصل لإغاثة جرحى الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الأعلى الاسلامي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفداً يحمل المساعدات الطبية، برعاية رئيس المجلس، همام حمودي، وصل الى مدينة الموصل؛ لإغاثة جرحى الحمدانية".

وأضاف، أن "الجرحى وذويهم ثمنوا هذه المبادرة الإنسانية"، معربين عن "شكرهم وامتنانهم للشيخ الحمودي على هذه الالتفاتة الانسانية في هذه الظروف الصعبة".



ادناه صور الوفد: ـ