انت الان تتابع خبر بريطانيا تتضامن مع العراق بعد "مأساة" عرس الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "الوزير تلقى اتصالا هاتفياً من وزير خارجيَّة المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، مُعزّياً بفاجعة حريق الحمدانية في مُحافظة نينوى، والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين"، مشيرة الى أن "كليفرلي أعرب عن تضامن المملكة المتحدة حكومةً وشعباً مع شعبِ وحكومة العراق".



وفي جانب آخر من الحديث تطرق الوزير البريطاني، بحسب البيان، إلى الوضع الإقليميّ العراقيّ وناقش الوزيران بعض القضايا ذات الصلة، وأكّد الوزير البريطانيّ على أنَّ "الحكومة البريطانية تتطلع بثقة الى سياسة الحكومة العراقيّة والرامية إلى حل المشاكل بحكمة وعبر إعتماد الحوار سبيلاً لذلك".

