انت الان تتابع خبر هل يعاني الفنان العراقي عبد فلك من أزمة صحية "خطيرة"؟.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المنشور مزيف، إذ لا صحة لتدهور الحالة الصحية للمغني العراقي (عبد فلك) نتيجة إصابته بورم في الدماغ كما تم الادعاء، حيث نفى عبد فلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على الإنستغرام، الثلاثاء، 26 أيلول 2023، صحة ما تم تداوله بشأن تدهور صحته، مؤكدًا أنه بخير.



أما الصورتان المرفقتان فقد تم التقاطهما من مقطع فيديو نشرته احدى القنوات بتاريخ 2 تموز 2022، خلال زيارة القناة للفنان في منزله للاطمئنان على صحته بعد إصابته بورم في القولون قام بإزالته، وفقا للمجموعة.