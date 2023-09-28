شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية.. البرلمان يعيد صياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق برلمان كوريا الشمالية على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس، إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع "البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة".

الردع الاستراتيجي

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله أمام البرلمان، إنه "من المهم للغاية، تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم".