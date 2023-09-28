الرئيس الموريتاني يمنح أمين عام التحالف الإسلامي وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، قلّد معالي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني.

وأوضح معالي وزير الدفاع الموريتاني أن هذا التكريم هو نظير ما قدمه اللواء المغيدي من جهود في تكثيف العمل الدولي وتنسيقه ضد الإرهاب والتطرف على مستوى الدول الأعضاء والصديقة.

من جانبه أكد اللواء المغيدي؛ أن هذا التكريم دافع لبذل المزيد في محاربة هذه الآفة التي أنهكت كثيراً من الدول حول العالم، موضحاً أن التحالف الإسلامي منذ إنشائه حتى الآن يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبمتابعة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي، وذلك إيماناً منهم بأن آفة الإرهاب هي معضلة كثيراً من شعوب العالم يجب القضاء عليها ومحاربتها بكافة السُبل.

من جانب آخر التقى اللواء المغيدي بمعالي قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن مختار بله شعبان، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجال محاربة الإرهاب.