ابي رميا لنواب فرنسيين: للمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي للعمل على عودة النازحين الى بلادهم

حمل النائب سيمون ابي رميا في خلال زيارته لفرنسا، ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية على لبنان في خلال لقاءاته مع النائبين الفرنسيين دميان اباد Damian Abad رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية، ولويك كرفران Loïc Kervran نائب رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية، ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسي، مطلقًا حملته لمواجهة تداعيات النزوح.

وطالب ابي رميا من اباد وكرفران "التحرك داخل المجلس النيابي الفرنسي للمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي للعمل على عودة النازحين الى بلادهم". وأطلع ابي رميا النائبين الفرنسيين على تداعيات النزوح الخطيرة على لبنان بالوقائع والأرقام، ووجه دعوة الى" أباد" لزيارة لبنان والاطلاع عن كثب على الأوضاع الكارثية في لبنان نتيجة اعباء النزوح السوري لنقل الصورة الحقيقية الى فرنسا