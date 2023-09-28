الحلبي عرض مع وفد من "حزب الله" الشأن التربوي وبحث مع وفد من عكار فتح مدارس إضافية

التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وفدا من "حزب الله" ضم رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن، حيث تم البحث بحث في مواضيع عدّة أبرزها انطلاقة العام الدراسي وموضوع "بدل الانتاجية" للأساتذة والمعلمين والأجراء وغيرهم، حيث أكّد الوزير الاتفاق الذي تم مع روابط الأساتذة والمعلمين، لافتا الى أن "الأجواء مشجعة".

وفي موضوع بدلات المدارس المستأجرة والمستحقات المالية لأصحابها، أوضح الوزير الحلبي أن "المشكلة عامة"، وقال: "تشكلت لجنة في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس المجلس الوزير سعادة الشامي، واتخذت اللجنة قرارًا بزيادة قيمة الإيجار سبعة أضعاف وذلك على غرار زيادة رواتب الموظفين، لكن بعض أصحاب المباني المستأجرة لم يقبل بذلك وطالب الوزارة بالإخلاء، ونحن ندرس هذه الطلبات".

وفي موضوع ثانوية القصر سهلات الماء، أوضح الدكتور الحاج حسن أن "الثانوية مستأجرة من وزارة التربية، وقبل أيام قام صاحبها بإغلاقها ومنع استخدامها لأنه لم يقبض الإيجار منذ خمس سنوات. فقام حزب الله بمسعى معه، بتقديم دفعة مالية لصاحب المبنى وتمت إعادة افتتاحها وبدء تسجيل التلاميذ"، وشكر الوزير الحلبي هذه الخطوة.

وفي ما يخص إعادة افتتاح متوسطة قصرنبا الرسمية، ذكر الحلبي أنّه أعطى الموافقة المبدئية على إعادة افتتاحها، شرط تسجيل ما لا يقل عن 75 تلميذًا فيها، أما في موضوع الأساتذة والتجهيزات المطلوبة، فقد صرح الدكتور الحاج حسن بالتعاون في شأنها مع وزارة التربية.

وفي ما يتعلق بدمج المدارس الرسمية بعضها ببعض نتيجة قلة عدد التلاميذ، أكد الحلبي أنه "بعد اكتمال التسجيل واتضاح الصورة ستتم دراسة هذا الموضوع، مع مراعاة موضوع السكن والنقل للتلاميذ".

أما في موضوع الموافقات الاستثنائية للمدارس الخاصة، أكد وزير التربية إجراء كشف ميداني على هذه المدارس، وعلى ضوء ذلك يتقرر المناسب.

وأخيرا، أكد الحلبي رفضه التطبيع وظاهرة المثلية، وقال إنّ "الوزارة أصدرت بيانًا حول كتاب التربية الوطنية الذي على غلافه علم الكيان الصهيوني، وطلب سحبه من الأسواق فورًا، كما تم إلغاء الدورة التدريبية لجمعية Hardwider Global الأميركية".

ثم استقبل الوزير الحلبي نائبي عكار محمد سليمان ومحمد يحيى ونائب الضنية عبد العزيز الصمد، يرافقهم رؤساء بلديات السنديانة وأكروم ووفد من عرب الفاعور في البقاع، واطلع منهم على مطالبهم بفتح ثانوية في سنديانة زيدان عكار.

وبعد استطلاع رأي الإدارة وملف الطلب، وافق الوزير مبدئيا على الطلب بانتظار التحقق من الأعداد المسجلة في خلال الفترة المحددة قانونا، لكي تستوفي الثانوية الشروط القانونية ويتم عندها تأكيد الموافقة على فتح الثانوية ، سيما وأن المدارس التي لا تضم عددا كافيا يتم دمجها بمدارس وثانويات أخرى .

كذلك وافق الوزير على طلب عرب الفاعور بفتح مدرسة رسمية سيما وأن التمويل متوافر من رجل أعمال عربي متبرع بسداد كلفة البناء على عقار مخصص لوزارة التربية .

وفي أكروم وافق الحلبي على فتح المدرسة التي كانت مغلقة لسنوات بعدما تم تسجيل ما يزيد عن مائة تلميذ. وأكد أنّ "نجاح أي مدرسة يتوقف على حسن اختيار المدير"، داعيا المجتمع إلى "احتضان المدارس الرسمية وتأمين احتياجاتها في ظل الأزمة التي نعيشها".